المريخ: قدمنا شكوى ضد سحب موسيماني للقرعة.. وحددنا 4 ملاعب بديلة

الأحد، 02 يناير 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

شدد عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني على تقدمه بشكوى ضد الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب سحب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لقرعة دوري أبطال إفريقيا.

وكان موسيماني قد سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على الرغم من مشاركته في البطولة.

وقال أبو جريشة في تصريحات عبر قناة الحياة: "لأول مرة نرى أحد المدربين المشاركين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يسحب القرعة بنفسه، لذلك قدمنا احتجاجا للكاف عن طريق رئيس النادي اعتراضا على سحب موسيماني للقرعة".

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وتابع "لم يصلنا رد حتى الآن بخصوص شكوانا والأمر ليس له علاقة بعلاقتنا مع الأهلي أو أي من الأندية ولكنه يخص الكاف، موسيماني كان الخصم والحكم في الرقعة وهذا يحدث لأول مرة".

وشدد "لم تتحقق العدالة بسحب مدرب الأهلي للقرعة ولذلك قررنا تقديم شكوى ضد الكاف".

واضاف "حددنا أربعة ملاعب بديلة بناء على طلب الكاف من قبل القرعة ومنها ملعب الأهلي في مصر".

وأردف "حددنا ملعب الأهلي وي السلام في مصر وملعبي الهلال والأبيض في السودان وملعب في إثيوبيا وننتظر القرار النهائي الذي سيتم بناء على رغبتنا دون تنسيق مع الكاف".

وأتم "نتمنى أن نلعب مبارياتنا في السودان ولكن الأمور غير مستقرة في الوقت الحالي بسبب الوضع في البلاد".

وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من المريخ والهلال السودانيان وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني بيتسو موسيماني
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