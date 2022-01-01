نجم سيراليون لـ في الجول: بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية.. وصلاح وضعنا في مكانة مختلفة

يرى أميدو ليوني لاعب منتخب سيراليون السابق أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تواجهة حربا قوية من قبل الأوروبيين.

محمد صلاح النادي : ليفربول سيراليون

وقال ليوني لـFilGoal.com: "أعتقد أن بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية، وأشقاؤنا الأفارقة يساعدونهم بشكل كبير".

وأضاف "كأس الأمم الإفريقية هي بطولة في إفريقيا تمامًا مثل كأس الأمم الأوروبية تماما، لذا يجب منع الأوروبيين من محاولات محاربة وإفشال البطولة، لأنها بطولة يستعرض خلالها نجوم إفريقيا موهبتهم في كرة القدم".

وعن مجموعة منتخب بلاده في البطولة قال: "المجموعة الخامسة صعبة للغاية ضد الجزائر الذي يدافع عن لقبه، ولكن لدينا فريقا يستطيع التعامل بشكل جيد".

وواصل "لعبت كأس الأمم 1996 في جنوب إفريقيا وكانت تجربة رائعة على الرغم من فشلنا في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب، وأعتقد أننا تعلمنا الكثير من تلك المنافسة كلاعبين صغار".

وعن توقعه لأطراف المربع الذهبي قال: "لا أتوقع في كرة القدم، فالعديد من الفرق قادرة على الفوز بالبطولة".

وانتقل للحديث عن منتخب مصر قائلا: "أعرف الكثير عن كرة القدم المصرية لأنني لعبت في مصر لمدة طويلة للغاية وهي فترة جيدة، واستطعت تكوين صداقات جيدة جدا هناك، وتعلمت أشياء كثيرة في مصر، المصريون أناس طيبون للغاية ومصر أم الدنيا".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول قال "إنه لاعب رائع وضع اللاعبين الأفارقة على الخريطة، وقدم أشياء عظيمة لنفسه ولبلده، ولكن الذهاب إلى بطولة كهذه سيكون صعبًا عليه لأن الجميع يتوقع منه أن يقدم أشياء جيدة، وأن يفعل ما يفعله في ليفربول".

وأتم تصريحاته "وكذلك لأن كرة القدم الأفريقية مختلفة تمامًا عن كرة القدم الأوروبية".

ولعب أميدو ليوني في الدوري المصري مع غزل السويس خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.