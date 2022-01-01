رأسية سانشيز تقود توتنام لفوز قاتل على واتفورد

السبت، 01 يناير 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

هدف دافينسون سانشيز مع توتنام أمام واتفورد

حقق توتنام انتصارا قاتلا على حساب واتفورد بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف توتنام الوحيد دافينسون سانشيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية من سون هيزنج مين ورأسية من الكولومبي داخل الست ياردات إلى الشباك. وكان توتنام الطرف الأكثر سيطرة خلال المباراة وأتيحت له أكثر من فرصة مؤكدة عن طريق سون هيونج مين وهاري كين وأوليفر سكيب.

على الجانب الآخر، اعتمد واتفورد على الهجمات المرتدة وتألق لوريس في مناسبتين.

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المباراة شهدت خروج النيجيري إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد بين الشوطين.

وتوقف اللقاء مع الدقيقة 87 بسبب حالة طارئة بين جماهير واتفورد واستمر لمدة خمس دقائق قبل أن يتم استكمال المباراة.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 33 في المركز الخامس، وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17.

توتنام واتفورد الدوري الإنجليزي
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