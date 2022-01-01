جوارديولا: أرسنال كان الطرف الأفضل.. وبيرناردو استحق ركلة الجزاء

السبت، 01 يناير 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء أمام أرسنال مشيرا إلى أن الجانرز كانوا الطرف الأفضل في المباراة.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ "بي تي سبورت": "كان أرسنال أفضل، نواجه فريقا كافح في السنوات الأخيرة ليكون ضمن الأربعة الأوائل وكانأمامهم ستة أيام بعد فوزهم على نورويتش ولدينا يومان".

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وأضاف "كان من الصعب علينا العودة. لم يكن لدينا طاقة، هذا هو السبب في أننا نلعب لاعبا آخر في الوسط للحصول على مزيد من التحكم والتمريرات".

وتابع "نعلم أن الأمر يمكن أن يكون صعبا في التحولات واللعب البدني. وكان الأمر صعبا. حاولنا وفي دقيقة واحدة حصلنا على ركلة جزاء ثم البطاقة الحمراء".

وواصل "لم أشاهد ركلة جزاءهم لأنهم لم يظهروها على الشاشة. لقد أظهروها لنا لصالح برناردو. ركلة جزاء برناردو صحيحة لكنني لم أتمكن من رؤية ركلة جزاء أرسنال لذلك لا أعرف".

وأتم "لقد كانت 11 مباراة متتالية رائعة في هذه الفترة. انظر إلى مقاعد البدلاء، كان لدينا أربعة لاعبين في الأكاديمية والعديد من حالات كوفيد هذا الموسم".

وأتم "فيل فودن أصيب بفيروس كورونا وكايل كان والكر أول مرة على مقاعد البدلاء. لقد كنا متعبين بشكل لا يصدق وكانوا أفضل. لكن كرة القدم حدثت. في بعض الأحيان تأتي إلى جانبنا ".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

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