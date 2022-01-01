مباشر الدوري الإنجليزي - واتفورد (0)-(0) توتنام.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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ق52: تسديدة قوية من هاري كين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها باخمان

دخول جواو بيدرو في مكان إيمانويل دينيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: هاري كين يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق25: عرضية من ريجيلون ينقذها باخمان

ق12: تسديدة من لوكاس مورا فوق العارضة

ق3: مرور رائع من إيمرسون رويال ثم عرضية أنقذها الدفاع قبل متابعة هاري كين.

بداية المباراة