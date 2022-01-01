مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) مانشستر سيتي.. مارتينيللي يهدر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 42 أوووه مارتينيللي ينطلق ويراوغ ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه بجانب القائم بقليل.

ق. 38 تصويبة رائعة من مارتينيللي فوق القائم.

ق. 30 جوووول أوووول. عرضية أرضية من تيرني قابلها ساكا بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 18 تمريرة من ستيرلينج إلى دي بروين الذي سدد من خارج منطقة الجزاء بجانب القائم بقليل.

ق. 16 انطلاقة رائعة من مارتينيللي وتصويبة يتصدى لها إيدرسون بصعوبة.

ق. 13 عرضية من كانسيلو قابلها روبن دياز برأسية قبل رامسديل لكن بجانب القائم بقليل.

حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ثم يحتسب ركنية لأرسنال.

ق. 10 جملة رائعة لأرسنال وبينية من لاكازيت إلى أوديجارد الذي يتعرض لإعاقة من إيدرسون ومطالبة بركلة جزاء لـ أرسنال.

بداية المباراة