انتهى الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(2) مانشستر سيتي.. فوز بشق الأنفس

السبت، 01 يناير 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

دي بروين يواجه تومياسو في مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على أرسنال 2-1.

ق. 93 جوووول قااااتل لمانشستر سيتي عن طريق رودري.

ق. 83 محمد النني يشارك بدلا من ساكا

ق. 62 روب هولدينج يشارك بدلا من مارتن أوديجارد.

ق. 62 إلكاي جوندوجان يشارك بدلا من جابريال جيسوس.

ق. 58 أووه طرد جابريال بعد تدخل قوي على جابريال جيسوس.

ق. 57 أوووووه ماذا أهدرت يا أرسنال!! كرة أعادها لابورت برأسه لإيدرسون المتقدم بالخطأ لكن ناثان أكي أنقذها من على خط المرمى بصعوبة. وارتدت الكرة إلى مارتينيللي الذي سدد خارج المرمى الخالي.

ق. 56 جوووول التعااادل لمانشستر سيتي. رياض محرز يسجل ركلة الجزاء.

ق. 54 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي.

ق. 53 بيرناردو سيلفا يسقط بعد تدخل من تشاكا ويطالب بركلة جزاء.

ق. 48 تدخل قوي جدا من روبن دياز على مارتينيللي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أوووه مارتينيللي ينطلق ويراوغ ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه بجانب القائم بقليل.

ق. 38 تصويبة رائعة من مارتينيللي فوق القائم.

ق. 30 جوووول أوووول. عرضية أرضية من تيرني قابلها ساكا بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 18 تمريرة من ستيرلينج إلى دي بروين الذي سدد من خارج منطقة الجزاء بجانب القائم بقليل.

ق. 16 انطلاقة رائعة من مارتينيللي وتصويبة يتصدى لها إيدرسون بصعوبة.

ق. 13 عرضية من كانسيلو قابلها روبن دياز برأسية قبل رامسديل لكن بجانب القائم بقليل.

حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ثم يحتسب ركنية لأرسنال.

ق. 10 جملة رائعة لأرسنال وبينية من لاكازيت إلى أوديجارد الذي يتعرض لإعاقة من إيدرسون ومطالبة بركلة جزاء لـ أرسنال.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي
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