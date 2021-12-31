كادينا كوبيه: الليجا تعطي الضوء الأخضر لـ ريال مدريد بمشاركة كورتوا وفالفيردي

حصل ريال مدريد على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" بمشاركة الثلاثي تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدواردو كامافينجا، أمام خيتافي.

وذكرت أرانتشا رودريجيز صحفية إذاعة "كادينا كوبيه" أن الثلاثي بات مسموحًا له بالمشاركة في المباريات.

رغم ذلك، فلن يكون الفرنسي كامافينجا قادرًا على الظهور أمام خيتافي لسبب مختلف، إذ سيقضي عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

La Liga autoriza la incorporación Courtois, Fede Valverde y Camavinga. Por tanto, podrán jugar en Getafe.#feliznochevieja — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) December 31, 2021

وكان ريال مدريد قد أعلن عن إصابة الثلاثي بفيروس كورونا فور العودة من إجازات أعياد الميلاد، إلا أن عينتهم تحوّلت لتكون سلبية في اليوم التالي مباشرةً.

وانتظر ريال مدريد تصديق الليجا ليعرف ما إذا كان كورتوا وفالفيردي قادران على المشاركة قانونيًا أمام خيتافي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي الأحد في الجولة 19 من الدوري الإسباني بأولى مبارياته في الموسم الجديد.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب مطارديه الذي خاض مباراة أقل.

ويغيب عن ريال مدريد في المباراة نجمه فينيسيوس جونيور لإصابة بفيروس كورونا، والصربي لوكا يوفيتش لنفس السبب.