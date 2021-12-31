هل يتدرب مع برادلي؟ كوريري ديلو سبورت: إنسيني وافق على عرض تورونتو

تقترب قصة حب لورنزو إنسيني وناديه نابولي من نهايته، مع موافقة اللاعب على عرض تورونتو الكندي للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن إنسيني وافق على عرض تورونتو الذي يتضمن عقدًا لـ 5 سنوات براتب سنوي يقدر بـ 15,5 مليون يورو شاملة الحوافز ومعفاة من الضرائب.

يأتي ذلك بعد أن انهارت مفاوضات التجديد بين إنسيني وأوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي.

وعرض دي لاورينتيس على إنسيني عقدًا لمدة 4 سنوات مقابل 3,5 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مليون يورو حوافز صعبة التحقيق.

وهو راتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليًا قبل 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع نابولي.

وأوضح التقرير أن إنسيني كان مستعدًا للقبول بالتجديد لو عُرض عليه راتب 5 ملايين يورو في العام، وهو نفس ما يتقاضاه حاليًا.

ويشرف الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تدريب تورونتو الذي يلعب في دوري MLS الأمريكي.

إنسيني (30 عامًا) انضم إلى ناشئي نابولي في عمر الخامسة عشر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010.

وخاض إنسيني 415 مباراة بقميص نابولي وضعته في المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تمثيلًا للفريق الجنوبي عبر التاريخ.

كما سجل إنسيني 114 هدفًا وصنع 91، وهو الهداف التاريخي الرابع للنادي بفارق هدفٍ واحد عن الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا صاحب المركز الثالث.

وساهم إنسيني في تتويج نابولي بكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة. وحصد مع منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 الصيف الماضي.