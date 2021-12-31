مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: إعارة محمود البدري إلى إيسترن كومباني

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 16:41

كتب : ياسر الشريف

محمد هاني - محمود البدري - الأهلي - الإسماعيلي

أوضح مصدر من الإسماعيلي أن النادي سيعير مدافعه محمود البدري إلى ايسترن كومباني حتى نهاية الموسم الجاري.

محمود البدري

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المصدر لـFilGoal.com:"قد نعير لاعبين آخرين، لكن الأمر يتوقف على التدعيمات".

وأضاف "لم نتم التعاقد مع أي لاعب جديد بعدما ضممنا ألجارانياز".

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ولم يشارك البدري في أي مباراة مع الإسماعيلي في الموسم الجاري ويقضي موسمه الثالث مع الفريق.

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق استعارته للمهاجم البوليفي كارميلو ألجارانياز حتى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى فريق الدراويش لتدعيم صفوفه لتحسين نتائجه في ظل احتلاله للمركز قبل الأخير في الدوري.

وخسر الإسماعيلي 5 مباريات وتعادل مرتين في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وتوقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس إفريقيا التي تجري بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

محمود البدري الإسماعيلي ايسترن كومباني
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