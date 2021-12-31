عصام عبد الفتاح في تصريحات نارية: لقد سلقنا الـVAR.. والأندية الكبيرة تستفيد من الحكم الضعيف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

اعترف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم بتراجع مستوى الحكام المصريين بعد انتقادات شديدة وجهت لهم في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وشدد عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفيديو لا تعمل بكفائة عالية في مصر، وشدد أن هناك من يستفيد من تراجع مستوى بعض الحكام.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس:"كانت هناك مشكلة كبيرة في الـVAR، لم تنته، لكنها تحسنت كثيرا، ونستطيع تحسينها أكثر من خلال دورات للحكام. المشكلة أننا سلقنا الـVAR، التدريب عليه لم يكن كافيا على الإطلاق".

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وواصل "حكم الفيديو قد يخاف من الإعلام ومن لون قميص الفريق، قد يطلب من الحكم مراجعة لقطة ليست ركلة جزاء، يضغط على الحكم والأخير قد يقع تحت الضغط أيضا بسبب نتيجة المباراة أو الوقت. كثير من الحكام أُوقفوا بسبب أدائهم في غرفة الـVAR".

واستمر "هناك حكام يعتمدون على الفيديو منذ فترة طويلة، الجانب الفني للحكام أُهمل بشكل كبير. الحكم يعمل سواء يتدرب أو لا. والكل مسؤول عن ذلك".

ثم شدد عبد الفتاح أن الحكام يتربصون ببعضهم البعض بالقول:"الأندية الكبيرة لها مآرب من وصول التحكيم لمستوى ضعيف. كيف نعالج النفسيات والأخلاقيات؟ الدهشوري حرب (رئيس اتحاد الكرة الأسبق) قال مسبقا إن أسرة التحكيم (بتنهش) في بعض، وهذا صحيح".

وأضاف "المؤثرون هم غير المحترمين، حين يدعي أشخاص على أشخاص بالباطل. هناك حكام يقولون كلاما غير صحيح للإعلام، أنصاف أشخاص يتحدثون ويهاجمون رموز التحكيم. هؤلاء الأقزام".

وأردف "منذ بداية التحكيم في مصر، هذه شخصيات في النهاية، هناك من يخافون من الإعلام وشعبية الأندية الكبيرة، لكنهم غير كثيرين".

وأتم مدافعا عن محمد عادل الذي أدار آخر مباراة بين الزمالك والأهلي "هو من أفضل 5 أداروا هذا اللقاء عبر تاريخه، لكنه أخطأ بتفسير قراراته".

الدوري المصري التحكيم المصري عصام عبد الفتاح
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