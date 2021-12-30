مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (3) - (1) بيرنلي.. لينون جووول

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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ق38: جووووووول أول لبيرنلي عن طريق لينون بتسديدة زاحفة.

ق36: جوووووول ثااالث ليونايتد بعد تسديدة رائعة من مكتوميناي ارتطمت بيد الحارس والقائم الأيمن وارتدت إلى رونالدو الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

ق30: رونالدو يفضل المراوغة بدلا من التسديد وفي النهاية تسديدته ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق28: تم احتساب الهدف لبن مي مدافع بيرنلي بعدما ارتطمت الكرة بقدمه قبل أن تسكن الشباك.

ق27: جووووووول سانشو يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق20: انطلاقة رائعة من لوك شو من منتصف الملعب وتسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق8: جوووووووووووووول ماكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

ق6: رونالدو يهدر انفرادا تاما ويسدد الكرة لأعلى المرمى بغرابة.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
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