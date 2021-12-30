مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) بيرنلي.. مكتوميناي جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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ق20: انطلاقة رائعة من لوك شو من منتصف الملعب وتسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق8: جوووووووووووووول ماكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

ق6: رونالدو يهدر انفرادا تاما ويسدد الكرة لأعلى المرمى بغرابة.

انطلاق المباراة.