تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني أساسي.. عودة بيساكا وشو وماتيتش

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

كافاني مانشستر يونايتد

أجرى رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد عدة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة بيرنلي اليوم الخميس.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه بيرنلي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا

في الوسط: جادون سانشو- نيمانيا ماتيتش- سكوت مكتوميناي- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- إدينسون كافاني

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

مانشستر يونايتد بيرنلي
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