مباشر كرة سلة – الأهلي (23) - (26) الاتحاد السكندري.. الفترة الثانية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

يقدم FilGoal.com بثا حيا ومباشرا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من الدور الأول من دور المجموعات لدوري كرة السلة.

ويمتلك الأهلي 11 نقطة في الصدارة، وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري.

انطلاق المباراة

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الفترة الثانية: الأهلي (23) - (26) الاتحاد السكندري

الفترة الأولى: الأهلي (17) - (22) الاتحاد السكندري

إصابة قوية لأحمد عادل "دولا" في الذراع بعد اشتراك مع مايكل ثومبسون لاعب الأهلي.

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
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