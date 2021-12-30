قوائم أمم إفريقيا - ثلاثي الدوري المصري يزين قائمة تونس النهائية.. وغياب ساسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب تونس النهائية بقيادة منذر الكبيّر المدير الفني استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 2022.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير.

وشهدت القائمة استدعاء علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري ثنائي الزمالك.

بينما غاب عن القائمة كل من فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز وفرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري.

وجاءت قائمة نسور قرطاج كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - البشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل

الدفاع: ديلان برون - منتصر طالبي - بلال العيفة - أسامة حدادي - عمر الرقيق - محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - حمزة المثلوثي - علي معلول.

الوسط: علي العابدي - محمد علي بن رمضان - عيسي العيدوني - إلياس سخيري - غيلان شعلالي - سيف الدين خاوي - أنيس بن سليمان - يوهان توزجار - حنبعل المجبري.

الهجوم: وهبي الخزري - نعيم سليتي - حمزة رفيع - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني - فراس بن عربي.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وموريتانيا وجامبيا.

ويستهل نسور قرطاج مشوارهم بلقاء نسور مالي في الثاني عشر من يناير المقبل.