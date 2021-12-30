موعد مباريات الخميس 30 ديسمبر 2021.. مباراة في الدوري الإنجليزي وودية لمنافس مصر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يشهد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي بالإضافة للقاء ودي لفريق السودان منافس مصر في أمم إفريقيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

يستضيف مانشستر يونايتد فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في العاشرة والربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما السودان فيلعب ضد منتخب إثيوبيا وديا استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا.

بينما تقام مباريات الجولة 13 من مجموعة بحري في الدرجة الثانية عصر اليوم.

وتقام جميع مباريات المجموعة في الثانية والنصف عصرا.

مواعيد مباريات اليوم مانشستر يونايتد السودان
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