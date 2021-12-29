مباشر الدوري الإنجليزي – برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. تشيلسي (1) - (1) برايتون
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 21:30
كتب : FilGoal
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تشيلسي X برايتون
تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء.
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نهاية المباراة
ق91 جووووول قاتل من ويلباك يتعادل لبرايتون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جووووول لوكاكو
ق18: القائم يحرم تشيلسي من هدف محقق أول.
انطلاق المباراة.
برينتفورد X مانشستر سيتي
ق50 إلغاء الهدف الثاني لفودين بسبب التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 سيطرة من مانشستر سيتي على الكرة
ق17: فيل فودين جوووول الأول لـ سيتي
انطلاق المباراة