كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 18:29

كتب : بسام أبو بكر

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

اجتماعات عديدة جمعت كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وجهازه المعاون خلال فترة إجازة المدرب البرتغالي بسبب أعياد الميلاد.

تلك الاجتماعات شكلت القائمة النهائية لمنتخب مصر (طالعها من هنا) والتي شهدت الكثير من المفاجآت.

FilGoal.com يرصد لكم كواليس اختيارات كيروش وجهازه للقائمة..

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لماذا 25 لاعبا فقط؟

كيروش رفض استدعاء 28 لاعبا لأنه يرى أنه تدريب 24 لاعبا مع 4 حراس هو عبء كبير وسيسبب أزمة بازدحام المران، وبالتالي فضل كيروش استدعاء 4 حراس و21 لاعبا فقط.

مكالمة إيهاب جلال حسمت انضمام السعيد

كيروش لاحظ غياب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز قبل كأس العرب، وعودته بعدها ومشاركته في فترات قليلة.

البرتغالي تواصل مع إيهاب جلال والذي أوضح أن السعيد غاب لفترة بسبب إصابته بكورونا، وأن اللاعب جاهز ووزنه غير زائد ويتدرب بشكل جيد، وبالتالي اتجه لضمه للقائمة.

"مركز جديد".. مباراة نيجيريا حسمت انضمام تريزيجيه

تأكد غياب عمرو السولية عن مواجهة نيجيريا بسبب الإصابة، وكونه لاعبا محوريا في خطط كيروش، حسم انضمام محمود حسن "تريزيجيه" للقائمة.

المصاب منذ أكثر من 6 أشهر، رجح كفة انضمامه للمنتخب إمكانية لعبه كلاعب ثالث في خط وسط منتخب مصر.

كيروش طلب من جهاز المنتخب ردا حول إمكانية مشاركة تريزيجيه في ذلك المركز وهو ما أكده الجهاز، وبالتالي رجح ذلك الأمر انضمام تريزيجيه، ليصبح بالنسبة لكيروش مثله مثل أحمد سيد "زيزو"، يستطيع المشاركة كجناح وكذلك كلاعب ثالث في وسط الملعب وهو ما قد يحدث ضد نيجيريا في ظل غياب السولية.

محمود علاء ومحمد عبد المنعم

الاجتماعات المتتالية للجهاز استقرت أن محمود علاء بديل جيد لقلبي الدفاع الأساسيين، أحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش"، خاصة في ظل خبرته الدولية.

وكذلك، رجحت مباراة قطر الأخيرة في كأس العرب، كفة محمد عبد المنعم عن أحمد ياسين، حيث رأى كيروش أن الأول قدم أداء أفضل خلال البطولة.

لماذا انضم محمد شريف وابتعد مروان حمدي ورفعت؟

رجح كفة محمد شريف، عن مروان حمدي، هو قدرة شريف على اللعب على الجناح وكمهاجم صريح، ما رجح كفته عن مهاجم سموحة.

وكذلك، اقتنع كيروش بشريف بشكل أكبر خلال كأس العرب بسبب تنفيذه لتعليماته بشكل جيد.

أما أحمد رفعت، فجاء ضغف تغطيته الدفاعية خلال بغض المباريات كمبرر لعدم انضمامه للقائمة.

أيمن أشرف ليس قلب دفاع

بالنسبة لكيروش وجهازه، أيمن أشرف ليس قلبا للدفاع.

جهاز المنتخب يرى أن أيمن أشرف ظهير أيسر، ولاعب ثالث في وسط الملعب.

طالع مواعيد مباريات مصر من هنا

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