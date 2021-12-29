كلوب يجيب.. هل يلوم صلاح على إهدار ركلة الجزاء أمام ليستر

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إهدار نجمه محمد صلاح لركلة جزاء ضد ليستر سيتي في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 0-1.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحل ليفربول ضيفا على الثعالب ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، وأهدر صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يسجل أديمولا لوكمان هدف فوز ليستر في الشوط الثاني.

ورد كلوب على سؤاله هل يلوم صلاح على إهدار ركلة الجزاء أمام ليستر قائلا: "لا لوم عليه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عادة ما ينجح صلاح في تسجيل ركلات الجزاء، ولكنه لم يفعلها أمام ليستر".

وأكمل "صلاح يسدد ركلات الجزاء بشكل أفضل من ذلك، لكن كان الأمر يشبه إلى حد ما المباراة السيئة التي لعبناها كفريق، وهو جزء من الفريق".

وتابع "عادة ما يكون صلاح أفضل في مثل هذه الحالات مثل الفريق ككل عندما يكون أفضل".

وأتم المدرب الألماني "لم نكن جيدين أمام ليستر سيتي ولهذا خسرنا".

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 25 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة الـ 41 في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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