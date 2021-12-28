عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة صنداونز المعتادة وموقف معلول وحقيقة عروض بانون

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن مواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا باتت معتادة بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهتهم للموسم الرابع على التوالي.

وكشف عبد الحفيظ أن أمر علي معلول قد انتهى بالتجديد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

وقال عبد الحفيظ عن القرعة مازحا: "صنداونز أصبح مكتوب على البطاقة".

وأضاف عبر قناة الأهلي "تواجد فريقان من السودان في مجموعة واحدة و2 من أنجولا في مجموعة و2 من تونس في مجموعة يزيد من قوة دور المجموعات".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية صنداونز والهلال والمريخ.

وشدد عبد الحفيظ "بالطبع مجموعتنا إلى حد كبير قوية ولا يستهان بها، الهلال فريق له باع طويل في الكرة الإفريقية، والمريخ نفس الأمر وكان معنا في المجموعة الموسم الماضي أما صنداونز فأصبحنا نعلم بعضنا البعض أكثر من أي فرق أخرى".

وأوضح "دور المجموعات أشبه بالدوري وكل فريق يتطلع لحصد أكبر عدد من النقاط وبالتأكيد لا يوجد أمر سهل".

وبسؤاله عن موقف ملعبي الهلال والمريخ أجاب "لا أريد التحدث عن ملاعب المنافسين وهذا لا يشغلني، الاتحاد الإفريقي لديه معايير وبالتأكيد ما سيتم الإعلان عنه سنلتزم به".

وواصل "ترتيب مبارياتنا أشبه بمجموعتنا الموسم الماضي بأن يواجه المصنف الأول نظيره الرابع أولا ثم الثالث وأخيرا المصنف الثاني، وهذا الأمر على كافة المجموعات".

وشدد عبد الحفيظ "نعلم أن الأمر في منتهى الصعوبة، نحن حامل اللقب في أخر نسختين وذلك يجعل المواجهات أصعب وعلينا أن نكون على نفس التركيز".

أما عن إمكانية تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي فقال: "الأمر ليس بالتمني وهو رقم لم يحدث في إفريقيا وحتى على مستوى العالم نادر الحدوث، نتوقع مواجهة صعوبات كبيرة لتحقيق ذلك ولكن علينا العمل والاستعداد بشكل جيد".

وعن اختيار بيتسو موسيماني لإجراء القرعة فأوضح "موسيماني اسم كبير في إفريقيا وحصل على 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا ومثلهم سوبر إفريقي، الأهلي أضاف له الكثير وهو ساعدنا أيضا، الاتحاد الإفريقي لم يمن عليه باختياره لسحب القرعة ولكن بالتأكيد بسبب أرقامه وإنجازاته".

وكشف عبد الحفيظ "تحدثت مع موسيماني عقب مباراة الرجاء فقال لي أتوقع أن نقع في نفس المجموعة مع صنداونز".

وعن موقف علي معلول من الفريق أجاب "معلول لاعب في الأهلي لموسمين بخلاف الموسم الحالي والأمر انتهى ويمكن لأمير توفيق أن يتحدث عن ذلك أفضل مني".

وبسؤاله عن العروض المقدمة لبدر بانون أجاب "لم نتناقش في أي شيء رسمي بشأن عروض لبدر بانون وإذا تم التقدم يتم مناقشة ذلك مع الجهاز الفني وربما يأتي عرض لأي لاعب خلال الثلاثة أو أربعة أيام المقبلة".

واختتم تصريحاته "ستكون هناك جلسة مع المدير الفني ولجنة التخطيط لمناقشة أمر كأس الرابطة ومشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية".