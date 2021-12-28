انتخابات الزمالك - 3 للرئاسة و4 للنائب.. تعرف على قائمة المرشحين كاملة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 22:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك بعد 7 أيام تم تلقي فيها طلبات المرشحين.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الزمالك خلال أيام 20 و21 و22 يناير المقبل

وجاءت أسماء كل المرشحين في الانتخابات كالتالي:

أخبار متعلقة
انتخابات الزمالك – في الجول يكشف قائمة مرتضى منصور مصدر من المنتخب: السولية يستكمل البرنامج العلاجي في المعسكر.. ونسعى للحاقه ضد غينيا بيساو انتخابات الزمالك - مرتضى منصور: لن أعترض على ترشح أي شخص مبابي يعلن موقفه من الانضمام لـ ريال مدريد في يناير

منصب رئيس النادي

مرتضى منصور

عمر جلال حسن محمد هريدي

أحمد سليمان عفيفي على

منصب نائب الرئيس

ماجد فاروق عبد الجواد

مصطفى هدهود

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق

هشام نصر سليمان منصب

منصب أمين الصندوق

خالد لطيف

محمد قدري محمد

هاني شكري

محمد أحمد حمدي

أعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد

أحمد مرتضى منصور

علاء مقلد

سليمان حمدان وهدان

مريم رزق نصحي

شريفة الفار

هاني زادة

رفعت عبد الرؤوف شبل

أحمد عفيفي مصطفي

أحمد عبدالحق عبدالوهاب

رجب أحمد رواش

كريم محمد عادل السيد

هشام يكن حسين

عبدالله جورج عبده

هاني محمد فاروق ابو العز

جمال عبدالناصر امين

عصام الدين حسن سيد

مصطفى سيد عبد الخالق

جمال شعلان

حسن السيد عمر أحمد

صبحي عبد السلام

أسامة محمد عبد الباري

مجدي محمد السيوفي

ماهر محمد شفيق شقران

عمرو أدهم

مصطفى محمد أحمد بدوي

ماجد منصور قيشو

مروة عبد الله رمضان

حامد محمد عثمان

محمد رحمي

علاء الدين أحمد

إيهاب الفولي

أحمد جمال

معتز وفائي عمران

أحمد محمد عبد الجواد

صبري محمد فتحي

الحسيني سمير محمد

مصطفى سيف النصر عبد الظاهر

محمد ممدوح حسن

هاني عيد محمد

آمال عبد العاطي زوام

العضوية تحت السن

سيف الإسلام محمد يوسف

محمد صلاح حسين

هشام نصر إبراهيم

محمد علي أحمد أبو النجا

محمود فيصل مصيلحي

أحمد هاني زادة

محمد جمال عطية متولي

أحمد سامر أبو الخير

سامر أحمد عبد الوهاب

محمد أسامة محمد الحسيني

عمرو عز مختار محمود

أحمد هشام حافظ

خالد محمد المنتصر عبد المنعم

بسنت سيد جوهر

محمود محمد محمود

أحمد محمد عمر دعبس

ايهاب عصمت حسن

محمد طارق حسن

سامح سوني سعيد

الزمالك انتخابات انتخابات الزمالك
نرشح لكم
عمر كمال يغيب عن مواجهة مصر الختامية في أمم إفريقيا تخفيض عقوبات الاتحاد الإفريقي على مصر بعد أحداث مباراة المغرب الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي محمد محمود يشارك في مران الأهلي كاملا
أخر الأخبار
عمر كمال يغيب عن مواجهة مصر الختامية في أمم إفريقيا 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تخفيض عقوبات الاتحاد الإفريقي على مصر بعد أحداث مباراة المغرب 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل ريال مدريد - أسينسيو ورودريجو اساسيان أمام أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك 26 دقيقة | الدوري الإسباني
لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
صديقة جرينوود تعلق للمرة الأولى بعد الإفراج عنه ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - الجزيرة يسجل 7 أهداف ويفوز برباعية على بيراي.. ويضرب موعدا مع الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس أمم إفريقيا - الكاميرون (0)-(0) مصر.. ضغط كاميروني ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي