انتهى الدوري الإنجليزي – ليستر (1) - (0) ليفربول.. انتصار الثعالب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ليستر سيتي بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت بدل من الضائع.

ق70: سيطرة من ليفربول دون خطورة.

ق59: جوووووووول أديمولا لوكمان يسجل الهدف الأول لليستر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55: تسديدة بدون معنى من ماني أعلى مرمى ليستر رغم انفراده بكاسبر شمايكل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من هندرسون مرت أعلى مرمى ليستر.

ق36: دفاع ليفربول يشتت تسديدة من فاردي لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق23: شمايكل يتصدى لعرضية مرت بالخطأ إلى المرمى من شامبرلين.

ق15: شمايكل يتصدى لركلة جزاء من صلاح وتابعها اللاعب المصري برأسية ارتطمت بالعارضة.

ق14: نديدي يعرقل صلاح ليحصل على ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.