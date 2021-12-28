تعرف على ترتيب مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في فبراير المقبل إذ سيدشن الأهلي والزمالك مبارياتهم بمواجهة المريخ وبترو أتليتيكو على الترتيب.

وسيكون ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني (11 أو 12 فبراير)

*مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات ستؤجل على الأرجح بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)

وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة الرابعة:

الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي (11 أو 12 فبراير)

ساجرادا إسبرانسا الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 فبراير)

الوداد المغربي ضد الزمالك (25 أو 26 فبراير)

الزمالك ضد الوداد المغربي (11 أو 12 مارس)

بترو أتليتيكو الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 مارس)

الزمالك ضد ساجرادا إسبرانسا الأنجولي (1 أو 2 إبريل)