مباشر - قرعة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 12:48

كتب : نادر عيد

كأس دوري أبطال إفريقيا

تابع مباشرة مع FilGoal.com قرعة دور المجموعات لبطولتي إفريقيا للأندية لموسم 2021-2022 والتي تجري اليوم الثلاثاء.

وتنطلق القرعة الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة ويشارك في سحبها بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة 6 أكتوبر.

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نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

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نتيجة قرعة دور المجموعات للكونفدرالية

المجموعة الأولى: الأهلي (ليبيا) - زاناكو (زامبيا) - الصفاقسي (تونس) - بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية: الاتحاد (ليبيا) - شبيبة الساورة (الجزائر) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) - (شبيبة القبائل (الجزائر) أو ريال ليوباردز (إي سواتيني))

المجموعة الثالثة: أوتوهو (الكونغو) - المصري (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الرابعة: الحرس الوطني (النيجر) - أسيك أبيدجان (كوت ديفوار) - سيمبا (تنزانيا) - نهضة بركان (المغرب)

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ستنطلق قرعة الكونفدرالية أولا تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ستقسم قرعة كل بطولة 16 ناديا على 4 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى من المستويات الأربعة.

تصنيف قرعة دوري الأبطال:

المستوى الأول: الأهلي (مصر) الرجاء (المغرب) الترجي (تونس) الوداد (المغرب)

المستوى الثاني: الزمالك (مصر) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) هورويا (غينيا) النجم الساحلي (تونس)

المستوى الثالث: الهلال (السودان) شباب بلوزداد (الجزائر) بترو أتليتيكو (أنجولا) وفاق سطيف (الجزائر)

المستوى الرابع: المريخ (السودان) ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) جواننج جالاكسي (بوتسوانا) أمازولو (جنوب إفريقيا)

تصنيف قرعة الكونفدرالية:

المستوى الأول: بيراميدز (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - (شبيبة القبائل (الجزائر) أو ريال ليوباردز (إي سواتيني))

المستوى الثاني: سيمبا (تنزانيا) - الصفاقسي (تونس) - القطن (الكاميرون) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

المستوى الثالث: المصري (مصر) - زاناكو (زامبيا) - شبيبة الساورة (الجزائر) - أسيك (كوت ديفوار)

المستوى الرابع: الأهلي (ليبيا) - أوتوهو (الكونغو) - الاتحاد (ليبيا) - الحرس الوطني (النيجر)

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي الزمالك بيراميدز المصري
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