مواعيد مباريات اليوم 28 ديسمبر 2021.. ليستر يتحدى ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي اليوم الثلاثاء في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (10 مساء - beIN Premium 1).

ويلعب ساوثامبتون ضد توتنام (5 مساء -beIN Premium 1).

ويستضيف واتفورد فريق وست هام يونايتد (5 مساء - beIN Premium 3).

ويحل نورويتش سيتي ضيفا على كريستال بالاس (5 مساء - beIN Premium 2).

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