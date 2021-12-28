مواعيد مباريات اليوم 28 ديسمبر 2021.. ليستر يتحدى ليفربول

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 10:03

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي اليوم الثلاثاء في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (10 مساء - beIN Premium 1).

ويلعب ساوثامبتون ضد توتنام (5 مساء -beIN Premium 1).

ويستضيف واتفورد فريق وست هام يونايتد (5 مساء - beIN Premium 3).

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ويحل نورويتش سيتي ضيفا على كريستال بالاس (5 مساء - beIN Premium 2).

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الدوري الإنجليزي
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