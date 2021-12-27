مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (0) مانشستر يونايتد.. هدف مؤكد يضيع

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق42: تمريرة رائعة من رونالدو إلى برونو الذي يسدد وينقذها دوبرافكا

ق40: أولى الفرص الخطيرة لمانشستر يونايتد بعد تنفيذ مخادع للضربة الحرة من برونو فيرنانديز إلى جرينوود ولكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ينقذ مرماه من هدف مؤكد

ق36: مراوغات من سانت ماكسيم وتمريرة إلى ويلسون الذي سجل الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ق12: تسديدة بعيدة المدة من جولينتون بجوار القائم

ق7: جوووووول أول لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيم بعد مراوغة هاري ماجواير وتسديدة على يسار دي خيا

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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