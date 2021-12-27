مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (0) مانشستر يونايتد.. سيطرة حمراء
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق55: عرضية من سانشو وتسديدة ضعيفة من كافاني بجوار القائم
ق52: تسديدة من رونالدو بجوار القائم
ق49: تسديدة بعيدة قوية من راشفورد ودوبرافكا يتألق
ق47: دي خيا يتألق وينقذ هدفا مؤكدا بعد تسديدة سانت ماكسيم من داخل الست ياردات
ق46: دخول سانشو وكافاني وخروج جرينوود وفريد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق49: خروج ويلسون بسبب الإصابة ودخول جاكوب ميرفي
ق42: تمريرة رائعة من رونالدو إلى برونو الذي يسدد وينقذها دوبرافكا
ق40: أولى الفرص الخطيرة لمانشستر يونايتد بعد تنفيذ مخادع للضربة الحرة من برونو فيرنانديز إلى جرينوود ولكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ينقذ مرماه من هدف مؤكد
ق36: مراوغات من سانت ماكسيم وتمريرة إلى ويلسون الذي سجل الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ق12: تسديدة بعيدة المدة من جولينتون بجوار القائم
ق7: جوووووول أول لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيم بعد مراوغة هاري ماجواير وتسديدة على يسار دي خيا
انطلاق المباراة