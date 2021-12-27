استدعاء لاعب من الدرجة الرابعة لمنتخب مواليد 2003

كشف محمد حسنين إينو المدير الفني لمركز شباب قطور بالغربية عن استدعاء مدافع الفريق عبد الرحمن معوض لمنتخب الناشئين مواليد 2003 بقيادة محمود جابر.

وقال إينو لـ FilGoal.com بأنه قد تم إرسال خطاب لمنطقة الغربية لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب الملقب بأحمد حجازي الجديد للمنتخب.

وتابع "معوض من مواليد 2004 وشارك مع الفريق الأول في دوري الدرجة الرابعة في 6 مباريات بصفة أساسية وشارك في أكثر من 20 لقاء ودي أهمهم أمام طنطا والاتحاد".

وأضاف "في مباراة طنطا شاهده مهاب سعيد لاعب طنطا ورشحه لمحمود جابر الذي قام بمتابعته خلال ثلاث مباريات قبل استدعاؤه للمنتخب".

وأتم "سعداء بهذا الاستدعاء وهذا يعني اهتمام المنتخبات الوطنية بضم المواهب من جميع المحافظات".