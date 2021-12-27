مدافع ليفربول السابق: عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه داخل الملعب

يؤمن ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق أن نجاح ليفربول في تمديد عقد محمد صلاح سيجني للنادي الكثير من الأرباح، ليس فقط داخل الملعب.

وينتهي العقد الحالي لصلاح (29 عاما) في صيف 2023، ويسعى ليفربول جاهدا لتمديده في أقرب وقت للحفاظ على هدافه.

وقال وانورك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "من وجهة نظر ليفربول، عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه على أرض الملعب، عليك أن تفكر فيما يجلبه من حيث الإيرادات".

وأضاف "يأتي الناس إلى ملعب أنفيلد لمشاهدة صلاح، قمصانه تباع في كل أنحاء العالم، لقد أصبح أيقونة".

وأردف "كل هذه الأشياء تلعب دورا هاما وأعتقد أن ليفربول يعلم أن الأمر أكثر من مجرد تجديد عقد".

وأتم "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن صلاح سيوقع عقدا جديدا".

قبل أيام، قالت شبكة ESPN التلفزيونية الأمريكية إن نادي ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لأسطورته محمد صلاح أملا في تمديد عقده.

وذكرت الشبكة أن ليفربول سيعرض على صلاح راتبا هو الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح، وفقا للعقد الجديد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وهو راتب أكبر من الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد، والذي يتقاضى ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

وفي وقت سابق شدد صلاح قائد مصر أن مسألة تجديد عقده تعتمد على ليفربول، في إشارة إلى أن النادي الإنجليزي عليه تقدير قيمة الجناح الأيمن.

بينما قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن "تجديد عقد لاعب مثل صلاح ليست مسألة سهلة"، وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول.

خلال هذه الحقبة توج نجم بازل وفيورنتينا وروما السابق بأربعة ألقاب.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.

واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020.

وينافس 10 نجوم على الجائزة في العام الحالي.