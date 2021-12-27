مهند لاشين: طارق حامد أفضل مني؟ الأرقام لا تكذب.. وهناك من ينتقد ليصبح ترند

رد مهند لاشين لاعب مصر وطلائع الجيش على مقارنته بطارق حامد نجم الزمالك بعدما انضم الأول لقائمة الفراعنة الأولية استعدادا لكأس إفريقيا بينما غاب الأخير.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش مصر

وقال لاشين عبر قناة أون تايم سبورتس:"أنا أقل دفاعيا من طارق حامد؟ إحصائيات الموسم الماضي تقول إنني أكثر لاعب وسط مدافع قطع كرات".

وواصل "المشكلة أن مهند ليس له جمهور ليرد على هذا الكلام، لا توجد قاعدة جماهيرية تبين عملك للناس. أنا أكثر لاعب وسط مدافع راوغ في الموسم الماضي، ونقل فريقه من وسط ملعبه إلى وسط ملعب المنافس. أكثر لاعب وسط مدافع صنع فرصا لزملائه".

وأضاف "لابد أن تقدم 200% لتنضم لمنتخب مصر إن كنت لا تلعب في الأهلي أو الزمالك. المدرب كارلوس كيروش يقيم أداء اللاعب منفردا، وليس أداء ناديه إجمالا".

واستمر "هناك أشخاص ينتقدون بأي طريقة فقط ليكونوا ترند في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يصل للناس".

وبسؤاله عن أي فريق يتمنى الانضمام إليه، قال لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما:"الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو الإسماعيلي".

وتمنى لاشين أن يقع منتخب مصر ضد تونس في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك لاشين في 4 مباريات مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وسينضم مهند لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لكأس إفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

وانضم لاشين لقائمة أولية قوامها 40 لاعبا ستتقلص إلى 23 فقط يخوضون البطولة القارية.