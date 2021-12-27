إبراهيم حسن: التعاقد مع كهربا؟ أتمنى.. ومنتخب مصر اتخذ موقفا ضدنا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري ونجم مصر والأهلي والزمالك السابق أنه يتمنى ضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء لفريق زعيم الثغر.

وقال الظهير الأيمن السابق عبر قناة الشمس:"التفاوض مع كهربا؟ لم يحدث".

وأضاف "أتمنى. لاعب رائع وإمكاناته كبيرة. لكن الاتحاد قدراته المالية محدودة".

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وابتعد كهربا عن حسابات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ولم يشارك الجناح في أي لقاء من الموسم الجاري للدوري.

وعبر القناة الأولى قال إبراهيم حسن:"لم نتحدث بشأن عودة محمد عبد السلام إلى الزمالك مقابل الحصول على محمود شبانة. لمصلحة الزمالك أن يستمر عبد السلام معنا".

وواصل "الاتحاد لديه أكثر من لاعب يستطيع تمثيل منتخب مصر، لكنهم اتخذوا موقفا منا ومن النادي".

وأتم ضاحكا "يخافون أن يعُضهم اللاعب القادم من عند حسام وإبراهيم حسن، أو حتى لا يقال إننا منحنا منتخب مصر لاعبا جيدا".

وكان محمد مصيلحي رئيس الاتحاد صرح بأن ناديه اقترب من التعاقد مع محمود شبانة لاعب الزمالك.

وانضم شبانة إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من أسوان لكنه لم يشارك مع الأول بسبب حرمان النادي من القيد.

الاتحاد السكندري كهربا
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