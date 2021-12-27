إبراهيم حسن: التعاقد مع كهربا؟ أتمنى

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري ونجم مصر والأهلي والزمالك السابق أنه يتمنى ضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء لفريق زعيم الثغر.

وقال الظهير الأيمن السابق عبر قناة الشمس:"التفاوض مع كهربا؟ لم يحدث".

وأضاف "أتمنى. لاعب رائع وإمكاناته كبيرة".

وأتم "لكن الاتحاد قدراته المالية محدودة".

وابتعد كهربا عن حسابات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ولم يشارك الجناح في أي لقاء من الموسم الجاري للدوري.

ويقضي كهربا (27 عاما) موسمه الثالث مع الأهلي.

شارك مع الفريق في 62 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الأهلي بخمسة ألقاب.