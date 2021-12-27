إبراهيم حسن: التعاقد مع كهربا؟ أتمنى
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:18
كتب : FilGoal
شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري ونجم مصر والأهلي والزمالك السابق أنه يتمنى ضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء لفريق زعيم الثغر.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وقال الظهير الأيمن السابق عبر قناة الشمس:"التفاوض مع كهربا؟ لم يحدث".
وأضاف "أتمنى. لاعب رائع وإمكاناته كبيرة".
وأتم "لكن الاتحاد قدراته المالية محدودة".
وابتعد كهربا عن حسابات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ولم يشارك الجناح في أي لقاء من الموسم الجاري للدوري.
ويقضي كهربا (27 عاما) موسمه الثالث مع الأهلي.
شارك مع الفريق في 62 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.
وتوج مع الأهلي بخمسة ألقاب.
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: التعاقد مع كهربا؟ أتمنى 31 دقيقة | ميركاتو