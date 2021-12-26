ثاني الضحايا في الجولة 20.. تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وكان من المقرر أن تُلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم -بعد الغد- إلا أن ولفرهامبتون طلب تأجيلها، وهو ما وافقت عليه الرابطة.

ويرجع القرار إلى معاناة صفوف الولفز من إصابات متفرقة، بين جائحة كورونا "كوفيد-19" وإصابات عضلية متفرقة، تركت الفريق بدون العدد الكافي لخوض المباراة.

يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريق الأخيرة من الجولة الحالية (19) ضد واتفورد، بسبب تفشي الجائحة في صفوف الأخير.

وتقضي اللوائح الحالية بلعب المباراة إذا كان الفريق يملك 13 لاعبا داخل الملعب وحارس مرمى ليصل المجموع إلى 14 لاعبا، وهو ما يعجز عنه ولفرهامبتون في الوقت الحالي.

يذكر أن هذه هي ثاني مباراة تؤجل رسميا من الجولة القادمة حتى الآن، بعد الإعلان عن تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا بسبب معاناة ليدز من النقصان العددي للأسباب ذاتها.