بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز × إيسترن كومباني

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مشاركة عبد الله السعيد ومحمد حمدي، مع الفريق ضد إنبي، وهما مصابان بفيروس كورونا.

وقال سعيد لـ FilGoal.com: "ما يقال عيب".

وشدد سعيد "عبد الله السعيد كانت عينته سلبية قبل مباراة طلائع الجيش التي سبقت مباراة إنبي".

أخبار متعلقة
خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من الصدارة المؤقتة ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش إسماعيل يوسف: محمد صبحي قد ينتقل لـ الأهلي أو بيراميدز

وأوضح "عينة محمد حمدي كذلك كانت سلبية قبل مباراة إنبي نفسها".

تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود وادي هدف بيراميدز، بينما سجل إبراهيم يحيي هدف إنبي.

بذلك التعادل ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 17 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة التاسعة في المركز الـ 11.

عبد الله السعيد بيراميدز في الدوري محمد حمدي
نرشح لكم
دون قرارات بخصوص الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لا عقوبات بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز مران الأهلي – تدريبات استشفائية لـ محمد هاني.. ومحاضرة من موسيماني ميدو يوجه رسالة لـ عمرو زكي: لن نتركك.. وحصلت على منصب جديد في الزمالك الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم المصري يشكر مدير أمن الإسكندرية لمتابعته حالة مشجع تعرض لوعكة صحية العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري
أخر الأخبار
كايزر تشيفز يكرم بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رغم الاستبعاد الدولي.. روسيا تجدد تعاقد المدير الفني حتى نهاية 2022 9 دقيقة | أوروبا
موسيماني: عقدي مع الأهلي لن يستمر إلا حال الاستمرار في الفوز.. ووقت التجديد يخبركم بكم الضغط 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر أبو جبل: لدينا ثقة في أنفسنا.. وكل مرحلة لها متطلبات خاصة 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر فيريرا: لا يمكنني المقارنة بين الآن والولاية الأولى.. لكنني سأقوم بمثل ما فعلته 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - الأولمبي يعود لصدارة مجموعة بحري.. وأسوان يعزز تواجده على قمة الصعيد 59 دقيقة | الدرجة الثانية
دون قرارات بخصوص الأهلي وبيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – حمدي فتحي والشحات يعلنان جاهزيتهما لمباراة صندوانز.. وموقف هاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد