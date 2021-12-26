مباشر في الدوري - فيوتشر (1) - (1) الأهلي.. مشاركة معلول

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة بين الفريق صاحب المركز الـ 13 بـ 7 نقاط، وصاحب المركز الثاني بـ 18 نقطة ومباراتين أقل من الزمالك المتصدر.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

ق67: مشاركة معلول بدلا من كوكا، وطاهر بدلا من أحمد عبد القادر، وأنيسيت يحل بدلا من نيدفيد

ق63: تسديدة من بيرسي تاو فوق عارضة فيوتشر.

ق57: أي سيناريو. كريم نيدفيد يتابع عرضية أحمد عاطف المميزة ويسجل في شباك الشناوي.

ق55: تسديدة من غنام محمد فوق عارضة الشناوي

ق52: عبد القادر يتغول وينفرد من الجانب ويسدد في جسد حارس المرمى.

رامي ربيعة بدلا من لويس ميكيسوني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: إنذار للشناوي بعد تدخل قوي خارج المنطقة على أحمد عاطف

ق27: هجمة مرتدة للأهلي بعد تعاون رائع بين أحمد عبد القادر وبيرسي تاو. عبد القادر يمرر لميكيسوني شبه المنفرد لكن الموزمبيقي يهدرها.

ق25: أحمد عاطف يسدد كرة قوية من داخل الـ 18 في القائم. الحكم يعلنها تسلل.

ق20: الشناوي يسقط مصابا.

ق19: فيوتشر يقترب. عرضية نجويم تمر من خلف كوكا ويستلمها فاروق، وبعد اشتراك مع الشناوي يسلمها فاروق لأحمد عاطف الذي يسدد لكن حمدي فتحي يحمي المرمى الخالي.

ق16: مرور من عبد القادر وبينية لبيرسي تاو ولكن الأخير يهدر الكرة. الحنفي يشير للتسلل.

ق13: رأسية محمد عبد المنعم تمر بجوار مرمى الشناوي.

ق5: أحمد عبد القادر يمر ويمرر لبيرسي تاو الذي يراوغ ويمرر لأفشة الذي يسدد في جسد محمد عبد المنعم.

ق3: انطلاقة ومراوغة من أحمد عبد القادر وعرضية أرضية لمحمد شريف لا يتوانى هداف الدوري الموسم الماضي في تسجيلها.

ق2: ركنية للأهلي يشتتها دفاع فيوتشر

انطلاق المباراة