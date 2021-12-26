مباشر في الدوري - فيوتشر (1) - (1) الأهلي.. مشاركة معلول
الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:47
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة بين الفريق صاحب المركز الـ 13 بـ 7 نقاط، وصاحب المركز الثاني بـ 18 نقطة ومباراتين أقل من الزمالك المتصدر.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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ق67: مشاركة معلول بدلا من كوكا، وطاهر بدلا من أحمد عبد القادر، وأنيسيت يحل بدلا من نيدفيد
ق63: تسديدة من بيرسي تاو فوق عارضة فيوتشر.
ق57: أي سيناريو. كريم نيدفيد يتابع عرضية أحمد عاطف المميزة ويسجل في شباك الشناوي.
ق55: تسديدة من غنام محمد فوق عارضة الشناوي
ق52: عبد القادر يتغول وينفرد من الجانب ويسدد في جسد حارس المرمى.
رامي ربيعة بدلا من لويس ميكيسوني.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: إنذار للشناوي بعد تدخل قوي خارج المنطقة على أحمد عاطف
ق27: هجمة مرتدة للأهلي بعد تعاون رائع بين أحمد عبد القادر وبيرسي تاو. عبد القادر يمرر لميكيسوني شبه المنفرد لكن الموزمبيقي يهدرها.
ق25: أحمد عاطف يسدد كرة قوية من داخل الـ 18 في القائم. الحكم يعلنها تسلل.
ق20: الشناوي يسقط مصابا.
ق19: فيوتشر يقترب. عرضية نجويم تمر من خلف كوكا ويستلمها فاروق، وبعد اشتراك مع الشناوي يسلمها فاروق لأحمد عاطف الذي يسدد لكن حمدي فتحي يحمي المرمى الخالي.
ق16: مرور من عبد القادر وبينية لبيرسي تاو ولكن الأخير يهدر الكرة. الحنفي يشير للتسلل.
ق13: رأسية محمد عبد المنعم تمر بجوار مرمى الشناوي.
ق5: أحمد عبد القادر يمر ويمرر لبيرسي تاو الذي يراوغ ويمرر لأفشة الذي يسدد في جسد محمد عبد المنعم.
ق3: انطلاقة ومراوغة من أحمد عبد القادر وعرضية أرضية لمحمد شريف لا يتوانى هداف الدوري الموسم الماضي في تسجيلها.
ق2: ركنية للأهلي يشتتها دفاع فيوتشر
انطلاق المباراة