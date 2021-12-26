مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (2) تشيلسي.. لوكاكو يقلب الأوضاع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 54 جووووووووول لوكاكو يتقدم للبلوز.. عرضية من كالوم هودسون أودوي يقابلها لوكاكو بالرأس في الشباك

ق 52 أندرياس كريستنسن بدلا من تياجو سيلفا

ق 46 تبديل أول في صفوف تشيلسي بنزول روميلو لوكاكو بدلا من تريفوه تشالوباه

بداية الشوط الثاني

ق 41 إينجز يسدد ولكن مرة أخرى الدفاع يبعدها

ق 34 جووووووول التعادل.. جورجينيو لا يخطئ من علامة الجزاء

ق 33 ركلة جزاء! ماتي كاش يتلقى الإنذار ويمنح تشيلسي فرصة التعادل

ق 28 جووووووول أول بالنيران الصديقة.. ريس جيمس يحاول إبعاد عرضية مات تارجت فيحولها بالرأس إلى شباك ميندي!

ق 20 تسديدة من أولي واتكينز يحبطها تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي

ق 15 إينجز يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 5 تمريرة باتجاه داني إينجز ولكن ميندي يتدخل ويمسك بها قبل أن يبلغها المهاجم

بداية المباراة