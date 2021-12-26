توتنام يستغل سقوط وست هام يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس

فاز توتنام على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف توتنام كل من هاري كين، ولوكاس مورا، وهيونج مين سون.

تقدم كين بالهدف الأول لتوتنام في الدقيقة الـ 32 من هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من مورا نحو كين الذي أنهى الكرة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط عاد مورا بنفسه ليسجل الهدف الثاني برأسية رائعة بعد عرضية من إيمرسون رويال.

وشهدت الدقيقة الـ 37 طرد ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الشوط الثاني أنهى سون ثلاثية توتنام تحديدا في الدقيقةا الـ 74 بعد تمريرة جديدة من مورا داخل منطقة الجزاء نحو سون الذي سجل الهدف من لمسة واحدة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 29 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 12.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تلقى وست هام هزيمة من ساوثامبتون على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هزيمة وست هام أوقفت رصيده عند النقطة الـ 28 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14.