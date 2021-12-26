مران الزمالك – اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون وانتظام عبد الشافي وأوباما.. وراحة لـ 8 لاعبين

شهد مران الزمالك اليوم الأحد، اجتماعا بين أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، وقدم أمير مرتضى التهنئة للجهاز الفني بعد الفوز على غزل المحلة أمس في بطولة الدوري، كما تحدث المشرف العام على الكرة مع كارتيرون في بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للفترة القادمة.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.

وفي نفس الإطار، انتظم الثنائي محمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها الثنائي.

وتعرض "أوباما" للإصابة في العضلة الخلفية، بينما محمد عبد الشافي كان يعاني من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

وانتظم كذلك الثلاثي حسام عبد المجيد والسيد عطية ومحمد نديم لاعبو الفريق في التدريبات الجماعية.

وتواجد الثلاثي مع فريق الناشئين مواليد 2001 في مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومنح كارتيرون كل من، مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومحمد عبد الغني وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور راحة، وخضعوا لتدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم بعدما شاركوا في لقاء غزل المحلة أمس بالدوري.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة غزل المحلة، تدريبات تأهيلية خاصة، حيث خاضوا وحدة تدريبية استعان خلالها الجهاز الفني بـ "الحواجز" وبعض أدوات التدريب، ثم أعقبها مران بالكرة حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

وخضع اللاعبون لسباق سرعات في نهاية الوحدة التدريبية في جزء صغير من الملعب.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية بصالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد.

واكتفى شيكابالا بخوض التدريبات التأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة القادمة.