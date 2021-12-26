مباشر في إنجلترا - سيتي (4)(0) ليستر.. نورويتش (0)(1) أرسنال.. توتنام (2)(0) بالاس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

دي بروين

تابع مباشرة مباريات اليوم الأحد من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

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وتابع من هنا لقاء نورويتش سيتي وأرسنال

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بداية المباريات الأربع

الدوري الإنجليزي
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