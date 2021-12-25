مباشر في الدوري - الزمالك (0) - (0) غزل المحلة.. أبو جبل يمنع الأول

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

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ق20: أبو جبل يمنع هدف أول لغزل المحلة بعد انفراد من عبده يحيى وتصدى لحارس الزمالك

ق15: عرضية من أحمد سيد زيزو ورأسية من الجزيري في القائم

ق13: تمريرة من فتوح إلى بنشرقي الذي يخترق ويلعب كرة عرضية يمسكها محمود رضا

ق8: بطاقة صفراء على إيهاب سمير الظهير الأيسر لغزل المحلة

بداية المباراة

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري في الدوري
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