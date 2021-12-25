مباشر في الدوري - الزمالك (0) - (0) غزل المحلة.. أبو جبل يمنع الأول
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.
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ق20: أبو جبل يمنع هدف أول لغزل المحلة بعد انفراد من عبده يحيى وتصدى لحارس الزمالك
ق15: عرضية من أحمد سيد زيزو ورأسية من الجزيري في القائم
ق13: تمريرة من فتوح إلى بنشرقي الذي يخترق ويلعب كرة عرضية يمسكها محمود رضا
ق8: بطاقة صفراء على إيهاب سمير الظهير الأيسر لغزل المحلة
بداية المباراة