مباشر في الدوري - سموحة (1) (0) طلائع الجيش.. بطاااقة حمراااء

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:21

كتب : FilGoal

سموحة - الصور من حساب سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة بين سموحة وطلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكانت المباراة تأجلت في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش مدرب الإسماعيلي: هزيمتنا ضد سموحة نتيجة غير عادلة الإسماعيلي: لا نستحق الهزيمة ضد سموحة حمص لـ في الجول: عدم التوفيق أمام سموحة لازمنا.. وكل المباريات صعبة

--

ق 66: إنذار ثاني لمحمد ناصف وبطاقة حمراااء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تغيير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بمشاركة أحمد سمير بدلا من أحمد عبد الرحمن زولا.

ق 40: القائم يعاند مروان حمدي ويمنع هدف سموحة الثاني.

ق 33: عرضية من الجهة اليسرى وركلة مقصية من خالد حشادي لاعب الجيش تمر بجوار القائم.

ق 29: تمريرة من حليمو إلى عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء وتسديدة الأخير تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد ناصف ورأسية تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 14: جووول أووول في المباراة.. عرضية من عبد الرحمن عامر ورأسية من حليمو تسكن شباك محمد بسام.

بداية اللقاء

سموحة طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
بعد تأجيل الدوري.. الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من الصدارة المؤقتة تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش
أخر الأخبار
حوار - جريليش: اللعب في مانشستر سيتي أصعب مما توقعت.. وهذا هو الفارق بين دوري الأبطال والدوري 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة 27 دقيقة | مصر
إصابة الشيخاوي بقطع في الرباط الصليبي 43 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
تقرير: رافينيا على الأبواب.. بايرن ميونيخ يحسم صفقته الشتوية 45 دقيقة | ميركاتو
بعد انضمامه للمنتخب.. مدرب حراس الإسماعيلي يوجه نصائحه لـ محمد فوزي 47 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12 ساعة | الدرجة الثانية
بعد تأجيل الدوري.. الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب