مباشر في الدوري - إنبي (0) - (1) بيراميدز.. جووول أول

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وبيراميدز في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

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د41 جوووول أول لبيراميدز عن طريق محمود وادي

د35 خلفية مزدوجة من إبراهيم عادل بجانب المرمى

د34. عرضية من أحمد توفيق تمر من أمام إريك ترواري بغرابة

د13. رأسية من محمد حامد بجانب المرمى

د7. محاولة أولى من بيراميدز والقائم يمنع إريك تراوري من تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنبي بيراميدز الدوري المصري الممتاز
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