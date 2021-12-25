انتهت في الدوري - إنبي (1) - (1) بيراميدز.. التعادل يحسم المباراة

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

محمود جاد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وبيراميدز في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

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نهاية المباراة

د97. إبراهيم عاد يفضل في استغلال محمود جاد

د77. تصويبة من رمضان صبحي ترتد من القائم

د57 محمد حمدي يهدر فرصة الهدف الثاني لبيراميدز

د48 جووووول التعادل لإنبي عن طريق إبراهيم يجيي بعد خطأ قاتل من شريف إكرامي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د41 جوووول أول لبيراميدز عن طريق محمود وادي

د35 خلفية مزدوجة من إبراهيم عادل بجانب المرمى

د34. عرضية من أحمد توفيق تمر من أمام إريك ترواري بغرابة

د13. رأسية من محمد حامد بجانب المرمى

د7. محاولة أولى من بيراميدز والقائم يمنع إريك تراوري من تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنبي بيراميدز الدوري المصري الممتاز
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