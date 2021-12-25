قوائم أمم إفريقيا – أوسيمين ودينيس وإيهيناتشو يقودون نيجيريا أمام مصر

يتواجد فيكتور أوسيمين، وأحمد موسى، وإيمانويل دينيس على رأس قائمة نيجيريا بطولة أمم إفريقيا.

أعلن أوجوستين إيجوافون مدرب منتخب نيجيريا، قائمة بلاده المبدئية لبطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت استدعاء فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي العائد من الإصابة، وتواجد كذلك إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد المتألق.

ويتواجد أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك كذلك.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكبي (كايزر تشيفز) – فرانسيس أوزوهو (أومونيا) – جون نوبل (إنيمبا) – مادوكا أوكويي (سبارتا روتيردام).

الدفاع: ويليام إيكونج (واتفورد) – كينيث أوميريو (ليجانيس) – ليون بالوجون (رينجرز) – عبد الله شيهو (أومونيا) – شيدوزي أوازيم (ألانيا سبور) – جاميلو كولينز (باديربورن) – أولا إينا (تورينو) – زايدو سانوسي (بورتو) – أوليسا نداه (أورلاندو بايرتس).

الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) – كيليتشي نواكالي (ويسكا) – شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو) – فرانك أونييكا (برينتفورد) – جوي أريبو (رينجرز).

الهجوم: أحمد موسى (فاتح كاراجمرك) – موزيس سيمون (نانت) – أوديون إيجالو (الشباب) – تايو أوانيي (يونيون برلين) – أليكس إيوبي (إيفرتون) – فيكتور اوسيمين (نابولي) – صادق أومار (ألميريا) – كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي) – صامويل شوكويزي (فياريال) – إيمانويل دينيس (واتفورد).

وتتواجد نيجيريا في مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا بجانب السودان، وغينيا بيساو بالمجموعة الرابعة.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.