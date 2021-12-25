الكورة مع سايب (3) - الأهلي يحصد السوبر الإفريقي +90.. والزمالك يتجاوز المقاولون
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 13:41
كتب : FilGoal
حلقة جديدة من برنامج الكورة مع saib من تقديم محمد المحمودي وفي ضيافته أحمد عز الدين لتحليل كل صغيرة وكبيرة من تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي في سيناريو جنوني.
كما يتطرق أحمد عز لانتصار الزمالك على المقاولون العرب في الدوري المصري ويشرح أهم كواليسه التكتيكية.
شاهد الحلقة واستمتع
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