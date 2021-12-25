الكورة مع سايب (3) - الأهلي يحصد السوبر الإفريقي +90.. والزمالك يتجاوز المقاولون

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

الكورة مع سايب

حلقة جديدة من برنامج الكورة مع saib من تقديم محمد المحمودي وفي ضيافته أحمد عز الدين لتحليل كل صغيرة وكبيرة من تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي في سيناريو جنوني.

كما يتطرق أحمد عز لانتصار الزمالك على المقاولون العرب في الدوري المصري ويشرح أهم كواليسه التكتيكية.

شاهد الحلقة واستمتع

الكورة مع سايب الأهلي الزمالك الرجاء البيضاوي كأس السوبر الإفريقي الدوري المصري
نرشح لكم
إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز مرتضى: لا يمكنني الاستمرار في هذا المناخ.. لن أذهب إلى نادي الزمالك بعد مباراة الوداد عصام عبد الفتاح: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا حكام أجانب.. وأمين عمر لم يعتذر عن عدم إدارة مباراتهما طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده
أخر الأخبار
بايرن يعلن عودة نوير للمشاركة في المباريات 29 دقيقة | الدوري الألماني
"في القاهرة".. نائب رئيس المريخ يكشف لـ في الجول كواليس الانقسام بشأن مكان مباراة الأهلي 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | مصر
متفوقا على محمد صلاح.. لويس دياز يحصد جائزة أجمل هدف لليفربول في فبراير ساعة | الدوري الإنجليزي
الشابي يخلف لومير في قيادة النجم الساحلي ساعة | إفريقيا
عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب ساعة | الدوري المصري
هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟ ساعة | تقرير في الجول
قائد ليفربول يتغزل في محمد صلاح ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز