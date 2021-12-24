مباشر في الدوري - المصري (0) (0) الاتحاد.. ركلة جزاء للنسور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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ق 39: ركلة جزاء للمصري.

ق 31: إلياس الجلاسي يسدد ركلة حرة تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لعبد المنصف.

ق 28: تصويبة مدوية من فريد شوقي يبعدها عبد المنصف بأطراف أصابعه لركنية.

ق 27: ركلة ثابتة ينفذها الجلاسي ورأسية من مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل للمرة الثانية.

ق 18: ركنية متقنة للمصري ورأسية قوية من عمرو مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل.

بداية اللقاء