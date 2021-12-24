مباشر الدوري المصري - إيسترن كومباني (0)-(0) فاركو.. الضيوف يهدرون رغم إصابة بوسكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني وفاركو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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ق. 39 كرة طولية وصلت لأحمد شريف الذي انفرد وتصدى لها بوسكا وتعرض لإصابة وسقط على الأرض. الكرة وصلت إلى شريف الذي سدد في الدفاع وارتدت إلى محمود حمادة خارج منطقة الجزاء وفي ظل سقوط بوسكا، لكنه سدد بجانب القائم.

ق. 16 تبديل اضطراري بدخول محمد علي عباس في صفوف إيسترن كومباني بدلا من صابر الشيمي.

ق. 15 كرة طولية تمر من الجميع وكادت تسكن الشباك لكن أحمد بوسكا تألق وحولها إلى ركنية.

بداية المباراة