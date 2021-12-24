مباشر الدوري المصري - إيسترن كومباني (0)-(0) فاركو.. الفيديو يلغي ركلة الجزاء

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

لاعبو فاركو يحتفلون بهدف عبد الله بكري في مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني وفاركو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 47 ركلة جزااء. عرضية حاول وليد علي تصويبها بخلفية مزدوجة وفشل ليمررها هشام فتح الله برأسية إلى وليد علي داخل منطقة الجزاء مجددا، والذي سقط ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

ق. 44 عرضية استلمها وليد علي على حدود منطقة الجزاء واستدار وسدد مباشرة بجانب المرمى بقليل.

ق. 39 كرة طولية وصلت لأحمد شريف الذي انفرد وتصدى لها بوسكا وتعرض لإصابة وسقط على الأرض. الكرة وصلت إلى شريف الذي سدد في الدفاع وارتدت إلى محمود حمادة خارج منطقة الجزاء وفي ظل سقوط بوسكا، لكنه سدد بجانب القائم.

ق. 16 تبديل اضطراري بدخول محمد علي عباس في صفوف إيسترن كومباني بدلا من صابر الشيمي.

ق. 15 كرة طولية تمر من الجميع وكادت تسكن الشباك لكن أحمد بوسكا تألق وحولها إلى ركنية.

بداية المباراة

الدوري المصري إيسترن كومباني فاركو
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