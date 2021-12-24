قوائم أمم إفريقيا – محرز وبن رحمة وبراهيمي وبن ناصر يقودون الجزائر للحافظ على اللقب

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 17:21

كتب : عمرو عبد المنعم

الجزائر - نهائي كأس العرب

قائمة مدججة بالنجوم لـ الجزائر من أجل خوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2021.

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، قائمة فريقه المبدئية لخوض بطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت تواجد رياض مجرز نجم مانشستر سيتي، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد، وياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان على رأس المستدعين.

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ويتواجد أيضا بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وإسلام سليماني مهاجم ليون ضمن الـ28 لاعبا بالقائمة.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي – أليكساندر أوكيدجا – مصطفى زغبة.

الدفاع: إلياس شتي – رامي بن سبعيني – حسين بن عيادة – يوسف عطال – محمد أمين توقاي – جمال بن عمري – مهدي تاهرات – عبد القادر بدران – عيسى ماندي.

الوسط: إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – أدم رزقان – سفيان بن دبكة – هاريس بلقبلة – رامز زروقي – محمد الأمين عمورة – ياسين براهيمي – فريد بولاية – سعيد بن رحمة – أدم وناس – رياض محرز – يوسف بلايلي.

الهجوم: بغداد بونجاح – إسلام سليماني.

وتدافع الجزائر عن لقبها الذي حققته في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر للمرة الثانية في تاريخها.

وتتواجد الجزائر بالمجموعة الخامسة للبطولة رفقة جامبيا، وغانا، وسيراليون.

كأس أمم إفريقيا الجزائر رياض محرز
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